Genitalverstümmelung bei Frauen nimmt weltweit ab

In 26 von 30 betroffenen Staaten in Afrika, im Nahen Osten sowie in Südostasien nahm die Verbreitung der Praktik der Genitalverstümmelungen in den vergangenen Jahren ab. Insgesamt sind 37 Prozent der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren betroffen, bei Mädchen im Alter bis 14 Jahren sind es acht Prozent. In Äthiopien sank die Zahl der betroffenen Kinder stark: von 52 Prozent (2000) auf 15,7 Prozent (2016). Trotzdem sind über 100 Millionen Frauen weltweit davon betroffen.