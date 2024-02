Genitalverstümmelung ist für Raab „Straftat“

Die Hälfte der Frauen in Österreich, an denen FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting) durchgeführt wurde, stammt der Studie nach aus Ägypten, ein weiteres Drittel aus Somalia. Grundsätzlich sind jene Mädchen und Frauen gefährdet, deren Mütter aus einem Land stammen, in dem Genitalverstümmelung praktiziert wird. Das trifft aktuell auf mehr als 33.000 zu. Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen.