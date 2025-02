Krummer Immo-Deal oder Verleumdungskampagne?

Mehr „Nachschlag“ als „Nachtrag“

Allerdings, so der in den „VN“ erhobene Vorwurf, habe man nicht nur juristisch nachgebessert, sondern auch inhaltlich einiges verändert. Der Nachtrag lese sich wie ein Nachschlag: „Mehr von allem und das ganz im Sinne der privaten Grundstückseigentümer“, heißt es im Bericht wörtlich. Unter anderem liefen die Baurechtsverträge jetzt bis 2133, was beträchtliche finanzielle Risiken für die Stadt mit sich bringe. Zudem musste die Laufzeit auf den 1. Jänner 2021 vorverlegt werden. Folglich würden bereits seit vier Jahren jährlich über 300.000 Euro an die Liegenschaftsbesitzer fließen – und das, obwohl eine Nutzung der Flächen noch weit und breit nicht in Sicht sei. Dass die Eigentümerfamilien der ÖVP nahestehen sollen, fügt sich gut ins Bild. Ebenso der Vorwurf, dass die Nachtragsvereinbarung offenbar ein Deal im Dunklen war: Laut „VN“ sei das achtseitige Papier bislang nur einer Handvoll Personen bekannt gewesen, darunter Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und Stadtrat Julian Fässler (beide ÖVP), die den Vertrag auch unterzeichnet hatten.