Schloss Schönbrunn triumphiert im Google-Ranking

Danach folgten das Hundertwasserhaus in Wien und das Goldene Dachl in Innsbruck. Unter den Top Sehenswürdigkeiten reihten sich laut der Analyse auch der Heldenplatz in Wien und die sogenannte Highline179, eine Fußgänger-Hängebrücke in Form einer Seilbrücke über die Fernpassstraße B179 südlich von Reutte in Tirol, ein. Nach dem Hauptplatz der Stadt Graz folgten die Krimmler Wasserfälle in Salzburg, die Zotter Schokoladenfabrik in der Steiermark und der Mozartplatz in Salzburg.