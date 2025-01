Google Maps benennt Golf von Mexiko nach Dekret um

Die neue US-Regierung unter Trump hatte den Golf von Mexiko am vergangenen Freitag offiziell in Golf von Amerika umbenannt und den Berg Denali in Alaska in Mount McKinley. „Auf Anweisung des Präsidenten wird der Golf von Mexiko nun offiziell als Golf von Amerika bezeichnet, und der höchste Berg Nordamerikas wird wieder den Namen Mount McKinley tragen“, hieß es aus dem Innenministerium.