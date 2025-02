China leitet Untersuchung gegen Google ein

In der Früh waren zusätzliche US-Zölle von zehn Prozent auf alle chinesischen Einfuhren in die Vereinigten Staaten in Kraft getreten. Wenige Minuten später reagierte China mit einem Paket von Zöllen auf eine Reihe von Produkten aus den USA, etwa Kohle, Flüssiggas oder Öl, die ab dem 10. Februar gelten sollen.