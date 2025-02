Erdbebenserie auf Santorin dauert unvermindert an

Behörden bleiben wachsam, warnen vor Tsunami-Gefahr

Die Behörden geben keine Entwarnung. Immer wieder wird den Menschen gesagt, was zu tun sei, falls es stärkere Erdbeben und möglicherweise zu einem Tsunami kommen sollte. In erster Linie gilt: Ein Aufenthalt an den Stränden oder den Häfen sollte auf jeden Fall vermieden werden. Schulen in der Region bleiben geschlossen.