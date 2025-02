Insel Santorini erneut von Erdbeben erschüttert

In den kommenden Tagen ist mit weiteren Erschütterungen zu rechnen. „Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert“, sagte Athanassios Ganas vom Geodynamischen Beobachtungsinstitut im Fernsehen. Es habe innerhalb von 72 Stunden mehr als 40 Beben der Stärke 4,0 oder höher gegeben. „Wir haben so etwas bisher nicht erlebt.“