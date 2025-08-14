Norris turtelt mit seiner Margarida auf Ibiza

Auszeit für Lando Norris! Nach dem Grand-Prix-Sieg in Ungarn Anfang August ging es für den McLaren-Piloten zum Kräftetanken nach Ibiza. Natürlich mit dabei: Herzdame Margarida Corceiro.
Vor vier Tagen wurde das Paar Foto-schießend und busselnd auf der Balearen-Insel gesichtet, auch Corceiro teilte den ein oder anderen Schnappschuss des Urlaubs auf ihrem Instagram-Account. Neben Boot-Trips und feinen Abendessen dürften Norris und seine Geliebte auch im Luxus-Club „Ushuaia“ vorbeigeschaut haben.
Norris hatte sich auf dem bestmöglichen Weg in die Sommerpause verabschiedet. Am Hungaroring triumphierte der Brite vor Teamkollege Oscar Piastri und verringerte damit den Rückstand auf neun Zähler. Die nächsten Punkte werden am 31. August im niederländischen Zandvoort vergeben.
