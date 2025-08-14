Norris turtelt mit seiner Margarida auf Ibiza

Vor vier Tagen wurde das Paar Foto-schießend und busselnd auf der Balearen-Insel gesichtet, auch Corceiro teilte den ein oder anderen Schnappschuss des Urlaubs auf ihrem Instagram-Account. Neben Boot-Trips und feinen Abendessen dürften Norris und seine Geliebte auch im Luxus-Club „Ushuaia“ vorbeigeschaut haben.