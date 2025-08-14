Vorteilswelt
Läuferin „frustriert“

Alica Schmidt sieht sich zu Saison-Aus gezwungen

Sport-Mix
14.08.2025 10:52
Alica Schmidt muss ihre Saison vorzeitig beenden.
Alica Schmidt muss ihre Saison vorzeitig beenden.(Bild: Instagram/alicasmd)

Harter Rückschlag für Alicia Schmidt! Wie die Leichtathletin auf Instagram bekannt gab, sieht sie sich gezwungen, ihre Saison vorzeitig zu beenden. Die Deutsche habe mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen, verriet sie ihren Fans. 

„Diese Saison hat mich dieses Jahr wirklich auf die Probe gestellt. Harte Rennen, viele Lektionen und viel Wachstum. Es war nicht die Saison, auf die ich gehofft hatte, aber es war definitiv die, die ich gebraucht habe“, so Schmidt. „Leider habe ich Covid ein paar Tage vor den Nationals erwischt, also konnte ich nicht in der Lage sein, von meiner besten Seite zu erscheinen - definitiv frustrierend.“

Die WM-Norm über 800 Meter für die Wettkämpfe in Tokio hatte die 26-Jährige bei den deutschen Meisterschaften um drei Sekunden deutlich verpasst, sie wolle dennoch positiv nach vorne blicken. „In diesem Jahr geht es um Engagement, Lernen, Herausforderungen und Akzeptanz. Alles, was ich lernen muss, um die 800 Meter zu bewältigen. Ich hoffe, meinen Körper wieder hundertprozentig gesund zu bekommen und noch ein paar Rennen zu absolvieren, bevor ich den Fokus auf 2026 lege“, gibt sich Schmidt kämpferisch.

Ähnliche Themen
Alica Schmidt
Instagram
Coronavirus
