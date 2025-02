Menschen flüchten vor Erdbeben auf Santorini

Die Nacht auf Montag haben viele Menschen im Freien oder in ihren Autos verbracht. Etliche flohen vor den Erdbeben von der Insel. Im Laufe des Tages waren sämtliche Fährplätze sowie alle 15 Flüge von der Insel weg ausgebucht. Eine griechische Airline wollte noch am Montagabend und am Dienstag jeweils zwei Sonderflüge anbieten.