Florians (15) tragischer Tod schockt Steyregg

„Der Florian ist mit meinem Enkelbub neun Jahre lang in dieselbe Klasse gegangen. Auch in der Berufsschule waren sie zusammen. Am Freitag war die Zeugnisverteilung – und dann ist das Unglück passiert. Wir haben den Abend mit Weinen verbracht“, ist der Steyregger Bürgermeister Gerhard Hintringer selbst noch völlig aufgelöst.