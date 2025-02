Social Media sei Dank: So holen Sie sich Ex zurück

Wer verlassen wird, aber den Ex-Partner zurückwill, hat ein Problem: „Ihr seid nicht auf einer Ebene“, weiß „Date Doktor“ Emanuel Albert: „Du leidest, würdest alles tun, um ihn wieder zurückzubekommen. Der/Die Ex hat also die alleinige Macht.“ Also: raus aus der Mitleidsfalle und für die verflossene Person wieder attraktiv werden.