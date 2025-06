„Sicherheitsgefühl der Menschen ist angeknackst“

In Graz marschiert ein 21-Jähriger in eine Schule und erschießt dort scheinbar wahllos zehn Menschen, verletzt elf weitere zum Teil schwer. In Feldkirchen an der Donau kreist der Polizeihubschrauber über der Fronleichnamsprozession, weil in den Morgenstunden ein Mann in seinem Garten mit einer Waffe hantiert haben soll.