Ein exotischer Angriff auf die Lachmuskeln

In weit entfernte Gefilde begibt sich die Sommernachtskomödie auf der Rosenburg in ihrem zehnten Jahr mit der deutschsprachigen Erstaufführung der Komödie „Best Exotic Marigold Hotel“ von Deborah Moggach. Denn wenn sich eine Gruppe britischer Pensionisten auf eine abenteuerliche Reise ins ferne Indien aufmacht, um dort ihren Lebensabend in einer vermeintlichen Luxus-Seniorenresidenz zu verbringen, wird das Tempo unter der Regie von Markus Ganser von Beginn an hochgehalten.