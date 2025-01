Netanyahu trifft sich im Weißen Haus mit Trump

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) mehrere einseitig proisraelische Entscheidungen getroffen. So erkannte seine Regierung beispielsweise den israelischen Anspruch auf die besetzten Golanhöhen und auf Jerusalem als Hauptstadt an. Auch in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit wurde die Unterstützung für Netanyahu deutlich. So gab der US-Präsident beispielsweise die Lieferung von schweren Bomben an Israel frei.