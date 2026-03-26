Bursche rammt bei Flucht mit Mamas Auto Fußgänger

Eine wahrlich dumme Idee hatte ein 17-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Wien: Der Bursche schnappte sich die Autoschlüssel seiner Mutter und startete eine Spritztour. Als er der Polizei auffiel, versuchte er zu flüchten – und erfasste dabei einen Fußgänger. Der 48-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.