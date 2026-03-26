Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Führerschein

Bursche rammt bei Flucht mit Mamas Auto Fußgänger

Wien
26.03.2026 12:03
(Bild: rozentuzjazmowany - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine wahrlich dumme Idee hatte ein 17-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Wien: Der Bursche schnappte sich die Autoschlüssel seiner Mutter und startete eine Spritztour. Als er der Polizei auffiel, versuchte er zu flüchten – und erfasste dabei einen Fußgänger. Der 48-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

0 Kommentare

Kurz vor 4 Uhr bemerkten Beamte den jungen und nervös wirkenden Autofahrer am Neubaugürtel im Wiener Bezirk Neubau. Die Polizisten signalisierten dem Burschen, sofort anzuhalten. Der 17-Jährige stieg jedoch aufs Gas und versuchte, sich durch mehrmaliges Abbiegen aus dem Staub zu machen.

Licht auf Flucht abgedreht
Beim Europaplatz raste der Teenager bei Rot über eine Kreuzung, drehte das Licht des Autos ab und schlängelte sich mit bis zu 90 km/h gefährlich durch den Verkehr. Mehrere Fahrzeuglenker mussten dadurch abrupt bremsen.

Mit hoher Geschwindigkeit bog der Flüchtende dann auf die Äußere Mariahilfer Straße ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto touchierte mit dem linken Außenspiegel eine Ampelanlage und erfasste mit der rechten Fahrzeugseite einen Passanten. Der 48-Jährige wurde verletzt.

Mutter wusste nichts von Spritztour
Der 17-Jährige beendete daraufhin endlich seine gefährliche Flucht und wurde von den Polizisten festgehalten. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und ohne Wissen und Einverständnis seiner Mutter die Spritztour gestartet hatte.

Der verletzte Fußgänger wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 17-Jährige wird angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.03.2026 12:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
5° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
6° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.335 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
124.013 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.163 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1880 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1518 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1410 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Duo ist auf Schiene
Prosenik: „Wien wäre reif für den großen Coup“
Jugendliche gefasst
Supermarkt-Diebstahl: Täter flüchten über Zäune
Kein Führerschein
Bursche rammt bei Flucht mit Mamas Auto Fußgänger
Am Wiener Gürtel
Hilfeschreie: Mann mit Metallstange attackiert
Folgt Stella Rollig
Deutsche Nina Zimmer wird neue Chefin im Belvedere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf