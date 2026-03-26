Bursche rammt bei Flucht mit Mamas Auto Fußgänger

Eine wahrlich dumme Idee hatte ein 17-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Wien: Der Bursche schnappte sich die Autoschlüssel seiner Mutter und startete eine Spritztour. Als er der Polizei auffiel, versuchte er zu flüchten – und erfasste dabei einen Fußgänger. Der 48-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Kurz vor 4 Uhr bemerkten Beamte den jungen und nervös wirkenden Autofahrer am Neubaugürtel im Wiener Bezirk Neubau. Die Polizisten signalisierten dem Burschen, sofort anzuhalten. Der 17-Jährige stieg jedoch aufs Gas und versuchte, sich durch mehrmaliges Abbiegen aus dem Staub zu machen.
Licht auf Flucht abgedreht
Beim Europaplatz raste der Teenager bei Rot über eine Kreuzung, drehte das Licht des Autos ab und schlängelte sich mit bis zu 90 km/h gefährlich durch den Verkehr. Mehrere Fahrzeuglenker mussten dadurch abrupt bremsen.
Mit hoher Geschwindigkeit bog der Flüchtende dann auf die Äußere Mariahilfer Straße ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto touchierte mit dem linken Außenspiegel eine Ampelanlage und erfasste mit der rechten Fahrzeugseite einen Passanten. Der 48-Jährige wurde verletzt.
Mutter wusste nichts von Spritztour
Der 17-Jährige beendete daraufhin endlich seine gefährliche Flucht und wurde von den Polizisten festgehalten. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und ohne Wissen und Einverständnis seiner Mutter die Spritztour gestartet hatte.
Der verletzte Fußgänger wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 17-Jährige wird angezeigt.
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