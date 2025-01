Trump verspricht: „Geiseln in Nahost bald frei“

Katar kündigt Pressekonferenz an

Der Vermittler Katar kündigt eine Pressekonferenz an, ohne jedoch eine Uhrzeit zu nennen. Ein Insider spricht davon, dass sie am Abend stattfinden werde. In einer Einladung der staatlichen Nachrichtenagentur heißt es, die Konferenz werde von Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani geleitet. Dieser ist auch Außenminister. Katar, Ägypten und die USA haben in den vergangenen Monaten in dem Konflikt vermittelt.