Das Ranking: Scheib überflügelt alle ÖSV-Herren!

Die Ski-Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin haben in der abgelaufenen Weltcup-Saison wenig überraschend das mit Abstand höchste Preisgeld eingestrichen. Aus ÖSV-Sicht konnte Julia Scheib am meisten Geld einfahren.
Der Schweizer Odermatt sicherte sich mit insgesamt 14 Podestplätzen, darunter neun Siege, 741.254 Euro, die US-Amerikanerin Shiffrin 615.167 Euro.
Nur zwei ÖSV-Athleten in den Top-10
Mit Julia Scheib (Rang drei/340.942) und Vincent Kriechmayr (7./247.205) klassierten sich nur zwei Österreicher in den Top zehn der Preisgeld-Rangliste.
Odermatt ist seit 2021 der ununterbrochene Preisgeld-König. Shiffrin, die vergangene Saison lange verletzt ausfiel, „beerbte“ die Italienerin Federica Brignone. Im Marken-Weltcup setzte sich Head zum sechsten Mal in Folge – deutlich vor Atomic – durch.
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