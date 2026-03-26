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Model Sofia Richie ist wieder Mama geworden!

Society International
26.03.2026 12:02
Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist wieder Mama geworden.
Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist wieder Mama geworden.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram.

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Henry Cecil heißt demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam. „Die Lieben meines Lebens“, schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt.

Im April 2023 hatte Richie in Südfrankreich den Musikmanager Elliot Grainge geheiratet, seitdem trägt sie den vollen Namen Sofia Richie Grainge. Im Mai 2024 wurde ihre Tochter Eloise Samantha geboren.

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Richie arbeitet als Model und Influencerin. Sie war unter anderem in Kampagnen von Stuart Weitzman , Tommy Hilfiger, Michael Kors oder Adidas zu sehen. Ihre ältere Schwester ist die Fernsehmoderatorin Nicole Richie

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