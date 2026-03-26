Absage von Top-Klub? Diese Optionen hat Glasner

ManUnited nur bei PSG-Coach und DFB-Teamchef gesprächsbereit

Aufgrund seiner starken Leistungen wird ein permanenter Vertrag für Carrick als Cheftrainer immer wahrscheinlicher. Manchester United hat deshalb die Liste der potenziellen Nachfolger stark eingegrenzt. Laut dem Bericht sind neben Oliver Glasner auch die Trainer Marco Silva, Unai Emery und Andoni Iraola nicht länger im engeren Kandidatenkreis der „Red Devils“. Sollte sich der Klub wider Erwarten doch gegen eine Weiterbeschäftigung von Carrick entscheiden, bleiben nur noch zwei externe Optionen: Luis Enrique von Paris Saint-Germain und der deutsche Teamchef Julian Nagelsmann.