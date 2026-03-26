Supermarkt-Diebstahl: Täter flüchten über Zäune

Spektakuläre Szenen in der Wiener Donaustadt am Mittwochnachmittag: Nach einem Alarm in einem Supermarkt in der Breitenleer Straße rückten Polizeibeamte aus – und gerieten plötzlich in eine wilde Verfolgungsjagd.
Ein Mitarbeiter hatte zuvor vier Männer beim Diebstahl ertappt. Als sie entdeckt wurden, ergriffen die Täter sofort die Flucht in Richtung Süßenbrunner Straße. Eine großangelegte Fahndung wurde eingeleitet.
Flucht über mehrere Zäune
Mit Erfolg: Einen Verdächtigen konnten die Beamten rasch im Bereich des Arnikawegs stoppen. Zwei weitere lieferten sich eine regelrechte Kletter-Flucht – sie sprangen über mehrere Zäune von Einfamilienhäusern, bevor auch sie geschnappt wurden.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren. Bei der Durchsuchung des Jüngsten machten die Beamten einen brisanten Fund: nämlich einen Schlagring!
Rucksäcke vollgepackt mit Lebensmitteln
Auch die Beute blieb nicht verschwunden: Die Täter hatten ihre Rucksäcke auf der Flucht in einem Innenhof zurückgelassen. Zwei davon – vollgepackt mit gestohlenen Lebensmitteln – konnten sichergestellt werden.
Nach dem vierten Täter wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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