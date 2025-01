Kein ÖSV-Kader! Aber auf Speed-Duo wartet WM-Piste

Na bumm! Noch vor der Saison standen Kärntens Speed-Damen Nadine Fest und Carmen Spielberger ohne ÖSV-Kaderstatus da. Nach vier Europacup-Abfahrten haben nun beide ihr Ticket für die nächste Weltcup-Saison fix! Weil in Sella Nevea (It) zwei Rennen abgesagt wurden, ist ihnen der Top-3-Platz in der Disziplinenwertung nicht mehr zu nehmen. Dieser bringt ja automatisch einen Startplatz. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass zwei Kärntner Speed-Damen im Weltcup an den Start gehen. Sollte eine der Abfahrten von Sella Nevea doch noch nachgetragen werden, hätte Spielberger trotzdem stolze 184 Punkte Vorsprung auf die Vierte.