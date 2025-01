Verband springt als Geldgeber für Ski-Girls ein

Hacker im Europacup grandios

Auch bei den Herren ist der Lavanttaler Felix Hacker im Europacup top drauf. Am Freitag gewann er – nach den Plätzen zwei (Super-G) und vier (Abfahrt am Donnerstag) – die Europacup-Abfahrt in Pass Thurn in Tirol. Mit neun Hundertstel Vorsprung auf Landsmann Vincent Wieser (St). Damit führt der 25-Jährige in der Europacup-Gesamtwertung mit starken 230 Punkten Vorsprung auf Oscar Sandvik (Nor). Das heißt: Hacker geht voll aufs Fixticket für sämtliche Disziplinen in der kommenden Saison los.