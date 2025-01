„Bei uns gab’s nie ein Hitler-Bild in der Stube“

Sie ist eine der letzten Zeitzeugen: Anna Hackl aus Schwertberg, Oberösterreich, erlebte hautnah die „Mühlviertler Hasenjagd“ im Februar 1945 – ihre Familie versteckte unter größter Lebensgefahr geflohene KZ-Häftlinge. Für die „Krone“ erinnert sich die 94-Jährige an das Ereignis, das von Andreas Gruber verfilmt worden ist. Der frisch digitalisierte Film läuft in Kinos an und es gibt eine TV-Ausstrahlung.