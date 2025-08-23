Vorteilswelt
Für Laien zu komplex

Analyse entlarvt unlesbare Arznei-Beipackzettel

Leben
23.08.2025 06:00
Nicht alle Beipackzettel von Medikamenten sind gut verständlich, wie eine aktuelle Analyse ...
Nicht alle Beipackzettel von Medikamenten sind gut verständlich, wie eine aktuelle Analyse zeigt.(Bild: Kzenon - stock.adobe.com)

Wer ein Medikament einnehmen muss, sollte sich immer auch den Beipackzettel durchlesen, um über die korrekte Anwendung, mögliche Nebenwirkungen und Kontraindikationen Bescheid zu wissen. Was aber, wenn die Packungsbeilage für Laien absolut unverständlich ist?

„Beachten Sie die Gebrauchsinformation und fragen Sie bei Unsicherheit Ihren Arzt oder Apotheker!“ – dieser Spruch hat sich bei vielen von uns eingebrannt, weil man ihn in der Regel am Ende von Werbespots für Medikamente hört. Der Beipackzettel muss seit dem Jahr 1976 verpflichtend beiliegen und sollte idealerweise vor der ersten Einnahme eines Präparats aufmerksam gelesen werden.

Für Laien zu komplex
Für Laien zu komplex
Analyse entlarvt unlesbare Arznei-Beipackzettel
Was geht und was nicht
Was geht und was nicht
So punkten Sie beim Dating in den Bundesländern
Folge von Freitag
Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern
So schützen Sie sich
So schützen Sie sich
Jeder vierte Reisende wird im Urlaub gehackt
Stress und Müdigkeit
Stress und Müdigkeit
Wie präzise messen Smartwatches wirklich?

