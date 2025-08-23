Analyse entlarvt unlesbare Arznei-Beipackzettel

„Beachten Sie die Gebrauchsinformation und fragen Sie bei Unsicherheit Ihren Arzt oder Apotheker!“ – dieser Spruch hat sich bei vielen von uns eingebrannt, weil man ihn in der Regel am Ende von Werbespots für Medikamente hört. Der Beipackzettel muss seit dem Jahr 1976 verpflichtend beiliegen und sollte idealerweise vor der ersten Einnahme eines Präparats aufmerksam gelesen werden.