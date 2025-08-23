Wenn Shuttle nicht fährt, droht Radlern Geldstrafe

Radfahrer stehen im Pinzgau vor einem Dilemma: Sie müssen das neue Fahrverbot auf der B 311 missachten, wenn das Shuttle nicht fährt. Die einzige, straffreie Alternative wäre, das Rad für vier Kilometer zu schieben. Und in der Stadt Salzburg sorgt eine Ampel mitten auf einem neuen Radweg für Ärger.