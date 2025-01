Warum Kärnten die Lehrlinge so dringend braucht

All das ist so wichtig. Die Jungen sind unsere Zukunft. Sie müssen positiv auf die Zukunft eingestimmt sein und eingestimmt werden, sie müssen sich auf ihre und unsere Zukunft freuen. Das ist es, was heute oft abgeht. Das ist es auch, was wir, also die Eltern- und Großeltern-Generationen mitgeben müssen. Viel mehr noch als die Ideen. Viel mehr noch als irgendwelchen Druck. Das fängt übrigens schon in der Früh an. Was vermitteln wir da? Zeigen wir, dass wir uns auf den Tag freuen? Auf unsere Aufgaben, auf unsere Arbeit? Oder raunzen wir lieber, dass wir eigentlich keine Lust haben und das Wochenende noch ach so weit weg ist…