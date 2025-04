Tesla baut Spezialräume wegen gewalttätiger Kunden

Mitarbeiter können in Schutzräume flüchten

Nun handelt das Unternehmen offenbar und trifft Vorsichtsmaßnahmen. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, wurden in einigen Tesla-Filialen eigene Schutzräume für Mitarbeiter eingerichtet. In diesen Räumlichkeiten sollen die Angestellten vor Vandalismusakten von wütenden Kunden sicher sein. Die Zeitung berief sich in ihrem Bericht auf ein internes Dokument des Unternehmens mit dem Titel: „Security for Managers: Threats and Aggression Against Your Team“ (zu Deutsch: Sicherheit für Manager: Bedrohungen und Aggressionen gegen dein Team).