Lenker fuhr drei Radfahrer um und krachte in Autos

Der 39-Jährige war am frühen Donnerstagabend mit seiner Tochter (4) in Feldkirchen an der Donau mit dem Auto unterwegs. Zunächst in Schlangenlinien, dann rammte der Lenker mehrere Straßenpflöcke. Dadurch wurde das automatische E-Call-System seines Fahrzeugs ausgelöst und die Polizei alarmiert. Doch die folgenschwere Fahrt nahm damit noch lange kein Ende.