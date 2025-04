Diskonter Hofer muss Tomaten-Sauce zurückrufen

Lieferant war die Gustibus Alimentari S.r.l. Das Produkt war ab dem 17. Dezember 2024 in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien sowie in Teilen des Burgenlandes, der Steiermark und Salzburgs in den Filialen der Hofer KG erhältlich, hieß es in einer Aussendung. Der Verkauf des Produktes sei sofort gestoppt worden.