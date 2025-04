Zwei Eis-Dinosaurier kämpfen um ein Happy End

Mega-Finale der Play-off-Dinos! Der KAC fordert ab Freitag im ICE-Endspiel Salzburg heraus – die Bullen steigen dabei in ihre 50., die Klagenfurter in die 49. Play-off-Serie. Damit sind sie Liga-Spitze. Insgesamt prallten die zwei Rivalen zehnmal in den Play-offs aufeinander. Sechsmal jubelte Salzburg, viermal der KAC. In einer Final-Serie traf man sich dreimal – da führen die Mozartstädter mit 2:1-Siegen.