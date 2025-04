Kollision auf Ennstal-Straße: Lenker eingeklemmt

Nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letzten Mal wurde die B 320 am Donnerstag zum Schauplatz eines heiklen Unfalls: Kurz nach 8 Uhr krachte ein 62-jähriger Pole in Haus in Ennstal in einen 65-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn. Polizei, Rettung und die Freiwilligen Feuerwehren Ruperting, Haus und Schladming eilten sofort vorbei – einer der Männer musste aus dem Auto befreit werden.