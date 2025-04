Beliebter Waldkindergarten kann gerettet werden

Weil Eltern aufgrund des neuen Kärntner Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetzes nicht mehr als 109 Euro an Zusatzleistungen an die Betreuungseinrichtung zahlen dürfen, geht sich der Betrieb des privaten Waldkindergartens in Maria Saal finanziell nicht mehr aus – nun müssen die Kinder und Eltern aber nicht mehr um den Platz im naturverbundenen Betreuungskonzept bangen. Wie berichtet, kämpften ja Eltern und die Betreiber für den Erhalt, führten Gespräche mit Kärntens Bildungslandesrat Daniel Fellner und der zuständigen Abteilung – und diese Bemühungen tragen Früchte.