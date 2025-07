Betrug mit Handyverträgen: 15.000 Euro Schaden

Die Frau steht im Verdacht, im März 2025 in zumindest zwölf Fällen unter falschem Namen Mobilfunkverträge in einem Shop in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) abgeschlossen zu haben. So soll die 53-Jährige an insgesamt zwölf hochwertige Handys im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gekommen sein, die sie anschließend in einem Handyshop in Graz weiterverkaufte. Mit dem Erlös finanzierte sie laut eigenen Angaben ihren Lebensunterhalt und offene Kreditraten.