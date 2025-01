Schallenberg: „Hass ist Gift für Gesellschaft“

Am Montag ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Anlässlich dazu hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) jetzt an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren erinnert. „Es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass wir Hass und Ausgrenzung keinen Platz bieten“.