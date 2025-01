Der Holocaust gerät mehrheitlich in Vergessenheit

Juden in Österreich relativ sicher

Österreich belegt in der Studie den 13. Platz, Nachbarland Deutschland auf dem siebenten Platz. Hier werden Juden also bedeutend seltener angefeindet. Dennoch: Dem Report zufolge haben rund 1,2 Millionen Menschen in Österreich „eine erhöhte antisemitische Einstellung“.