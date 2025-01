Widerstand gegen Rettungsplan für KTM

Entscheidende Sitzung am 25. Februar

Am Freitag hatten die Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro angemeldet, wobei der Insolvenzverwalter laut AKV bisher rund 1,7 Milliarden Euro anerkannt hat. Über den Restrukturierungsplan – also die genaue Zukunft von KTM – wird am 25. Februar von den Gläubigern abgestimmt.