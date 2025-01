Franz Blaas: Die Kunst der poetischen Zeichnung

Was seine Kunst einzigartig macht

In jedem Kleinformat berührt Blaas große Gefühle, für die wir uns oft schämen: Selbstzweifel, Schüchternheit, Sehnsucht, Verliebtheit in Fabeltiere oder gar in die Nacht. In der Galerie in der Schmiede inszeniert er einen Spannungsbogen mit 35 Werken, die auch für sein Gesamtwerk stehen. Der Anlass: Blaas wurde am 8. Jänner 70 Jahre alt.