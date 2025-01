Landestheater: Sorgen über die „Kulturnation“

Es gibt zwar noch keine Regierung, aber allein die Verhandlungen von ÖVP und FPÖ rufen Bedenken in der Theaterszene hervor. Landestheater-Intendanten in den Bundesländern machen sich Sorgen, wie es mit der „Kulturnation Österreich“ weitergeht – und fordern in einem gemeinsamen Statement auf, die Werte einer „offenen Gesellschaft“ einzuhalten. Auch die Linzer Kunstuni appelliert in diese Richtung.