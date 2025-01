Experten warnen: Trump wird die EU „abschlachten“

„Was in Österreich passiert, zeigt, dass es auch in Europa passiert“

EPC-Geschäftsführer Fabian Zuleeg spricht von einer „Normalisierung des Extremen“ und zieht Österreich als Beispiel heran: „Was derzeit in Österreich passiert, zeigt, dass es auch in Europa passiert.“ In einer gemeinsamen Dreier-Diskussionsrunde mit dem ehemaligen EU-Botschafter in den USA João Vale de Almeida diese Woche bekräftigte EPC-Experte Janis A. Emmanouilidis, auch in Europa gebe es in den vergangenen Jahren einen „Trend zu rückschrittlichen, illiberalen Kräften. Sie bejubeln Trumps Sieg und glauben, dass er ihnen helfen kann, an der Macht zu bleiben oder sie zu übernehmen.“