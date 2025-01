EU-Politiker rastet aus: „Trump, verpiss dich!“

Ein dänischer EU-Parlamentarier hat unmissverständlich klargestellt, was er davon hält, dass US-Präsident Donald Trump Grönland zum Teil der USA machen möchte: gar nichts! Oder um es in den Original-Worten von Anders Vistisen auszudrücken: „Trump, fuck off“, was in etwa bedeutet: „Trump, verpiss dich“.