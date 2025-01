Trump entzog Ex-Minister Pompeo Personenschutz

„Erhebliche Bedenken“ zu Hegseth

„Der Leiter des Verteidigungsministeriums muss die Verhaltensstandards und den Charakter an den Tag legen und vorleben, die wir von allen Soldaten erwarten“, sagte Lisa Murkowski mit. Die Nominierung von Hegseth für das Amt werfe aber erhebliche Bedenken auf, über die sie nicht hinwegsehen könne. Sie verwies etwa auf die mangelnde Erfahrung des Ex-Soldaten und welches Signal seine Nominierung an Soldatinnen senden könnte. Er hatte früher gesagt, dass Frauen in Kampfeinsätzen nicht zu gebrauchen seien.