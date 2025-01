Trump entzieht Intimfeind Bolton Personenschutz

Milliardenschweres KI-Projekt angekündigt

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch kündigte Trump ein Projekt an, das in den USA 100.000 Jobs bringen soll: Demnach wollen der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken.