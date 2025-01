Energie AG sauer: Anzeige wegen Fake-Stromtarif

Eigentlich stimmt nichts

Eine Kärntner Firma hatte eine Homepage online gestellt, auf der man nach den günstigsten Tarifen in Kärnten suchen konnte. Dabei schnitt eben die Energie AG besonders gut ab. 9,35 Cent pro Kilowattstunden verspricht, so die Info auf der Homepage, der Tarif „Ökostrom Loyal FIX“. Blöd nur: Den Tarif gibt es gar nicht. Der nennt sich nämlich Ökostrom Loyal und der Preis stimmt auch nicht. Dieser liegt bei 14,90 Cent brutto pro Kilowattstunde – damit ist er österreichweit noch immer einer der günstigsten. Wer zudem alle möglichen Rabatte und Kombi-Angebote (etwa Internet oder Gas von der Energie AG) in Anspruch nimmt, der bekommt den Strom unter Umständen sogar noch einmal billiger, nämlich um 12,93 Cent pro Kilowattstunde.