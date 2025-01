Roadrunner-Freunde gaben im Kokaingeschäft Gas

Das GTI-Treffen in Kärnten zieht Jahr für Jahr Fans PS-starker Boliden an. Dass dabei gedriftet und viel „Gummi“ auf den Asphalt gelegt wird, versteht sich von selbst. Dass das vor allem Anrainern nicht gefällt, liegt ebenso auf der Hand. Im Jahr 2020 sorgte ein Video, aufgenommen auf einem Parkplatz der Villacher Alpenstraße am Dobratsch, für Wirbel.