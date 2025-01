Preis-Schock: Steuervorteil bei PV endet vorzeitig

Investitionen in PV-Anlagen mit Speichersystemen bieten eine sichere, zukunftsorientierte Lösung, die die Energieversorgung unabhängig macht und gleichzeitig die Betriebskosten auf lange Sicht reduziert. Angesichts der geplanten Einsparungen durch die künftige Regierung ist es für österreichische Verbraucher jetzt besonders sinnvoll, in PV-Anlagen mit Speicher zu investieren. Noch nie war es so vorteilhaft, auf nachhaltige Sonnenenergie umzusteigen. Damit wird nicht nur die Autarkie gestärkt, sondern auch ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz geleistet.