Einsamer Tod in Schule: „Helga war immer so nett“

Die „Krone“-Story über eine tote Frau, die tagelang unentdeckt in einer weststeirischen Mittelschule lag, sorgt in ganz Österreich für Bestürzung. Vor allem aber in ihrem Heimatort Stainz und bei der Kollegenschaft. „Sie war immer dienstbeflissen“, sagt die tief betroffene Direktorin der Bildungseinrichtung.