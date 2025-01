Frau lag tagelang tot in steirischer Mittelschule

Tochter glaubte, dass Mutter allein sein wollte

Der Stainzer Bürgermeister Karl Bohnstingl wurde Montagfrüh alarmiert: „Wir vermuten, dass die Frau bereits am Freitagnachmittag gestorben ist und leider nicht gefunden wurde, weil die Schule am Wochenende ja geschlossen ist. Ihre Tochter hatte am Samstag und Sonntag zwar versucht, sie zu erreichen, dachte aber, dass sie ihre Ruhe haben wollte.“