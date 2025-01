Salzburger ÖVP verhandelt Koalition in Wien mit

Seit Montag laufen nach der Einigung auf einen groben Budgetrahmen die detaillierten Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Nicht nur bei der FPÖ, für die aus Salzburg Marlene Svazek und Volker Reifenberger mitverhandeln, ist Salzburg vertreten. Für die ÖVP verhandeln in Wien die Landesräte Stefan Schnöll in der Gruppe Infrastruktur, Mobilität und Digitalisierung und Josef Schwaiger, der in der Gruppe Landwirtschaft, Umweltschutz, Klima und Gemeinden mit Svazek an einem Tisch sitzt und morgen, Dienstag, startet.